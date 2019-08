Tragedie! - lille dreng kørt over og dræbt på campingplads

Mandag 12. august 2019 kl. 22:31En kun 1 år gammel dreng blev i dag kørt over og dræbt på en campingplads i sydsvenske Skåne. Straks efter den tragiske ulykke blev han fløjet til universitetsygehuset i Lund, hvor det imidlertid ikke lykkedes lægerne at redde hans liv. Der var chok på campingpladsen, idet adskillige var vidner til den frygtelige ulykke.Tragedien udspillede sig, da en familie skulle rejse hjem. Da føreren af deres bil gav sig til at bakke, befandt den lille dreng sig bag bilen og blev kørt over.