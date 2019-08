74-årig mand druknet i Kattegat - blev fundet men for sent

Mandag 12. august 2019 kl. 19:58En redningaktion i Århus bugten (Kattegat) i eftermiddag førte ganske vist til, at en 74-årig mand blev fundet i havet, men for sent. Han led druknedøden måtte lægerne på universitetsygehuset i Århus konstatere, da en redninghelikopter nåede frem med ham.Redningaktionen blev sat iværk, da mandens tomme sejlbåd drev i land på Djursland.