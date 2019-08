Ulykke er endt med et dødfald - dreng blev livfarligt kvæstet

Søndag 11. august 2019 kl. 21:18En dramatisk ulykke i morgenstunden ved sydjyske Sønderborg er nu endt med et dødfald. En 16-årig dreng blandt 5 unge i den forulykkede bil blev så alvorligt kvæstet, at lægerne på universitetsygehuset i Odense ikke kunne redde hans liv. De øvrige 4 har nu et slemt minde for livet.Bilen med en 18-årig mand ved rattet væltede rundt på en lokal vej, da føreren forsøgte at undgå påkørsel af en hare, der løb ud foran.