Skydende ekstremist i moské dræbte sin søster inden

Søndag 11. august 2019 kl. 16:11Et drama i og omkring en moské i den norske hovedstad Oslo i denne weekend fortsætter. Politiet er ikke blevet klogere på den unge mand, en skydende ekstremist, som ramte en anden mand i moskeen, men derefter blev overmandet. Efterfølgende viste det sig, at han inden havde dræbt sin 17-årige søster.Den myrdede søster blev fundet i den unge mands lejlighed. Han nægter at udtale sig til politiet. I morgen fremstilles han i retten, men om det bringer noget for dagen er uvist.Omkring moské aktionen i går, mener man i dag, at det var det rene held, at den unge mand ikke fik skudt og dræbt nogen.