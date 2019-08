Gran Canaria står i flammer

Søndag 11. august 2019 kl. 15:08Dele af naturen på den populære spanske ferieø Gran Canaria ud for den afrikanske atlanterhavkyst står i flammer. Brandfolk og fly kæmper mod ilden over et område på mindst 1.000 hektar. Et stort antal indbyggere på øen er flygtet fra deres boliger. Indtil videre er der ikke meldinger om, at turister er i farezonen.Det har brændt hele weekenden, og der er tvivl om, hvorvidt naturbranden er under kontrol. Meldingerne herom er modstridende.