En hare løb ud foran - 5 unge i bil væltede rundt på vejen

Søndag 11. august 2019 kl. 10:475 unge (16-18 år) i en bil fik sig i den tidlige morgenstund noget af en ubehagelig overraskelse på en vej ved sydjyske Sønderborg. En hare løb ud foran bilen, og den 18-årige mand ved rattet ville undvige og undgå at køre haren ned med det resultat, at bilen væltede rundt på vejen.3 af de unge blev kvæstet heraf den ene så alvorligt, at han blev fløjet til universitetsygehuset i Odense. Den unge mand ved rattet var helt ædruelig, men reaktionen på harens opdukken var en "klassisk brøler".