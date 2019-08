Eftersøgning ved Langeland - sejler faldet overbord

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. august 2019 kl. 12:29En større eftersøgning har de seneste timer været igang i havet ved Langeland. Hvor en sejler er faldet overbord fra sin båd øjensynligt i forbindelse med nogle problemer med masten. Helikoptere og skibe leder intensivt efter manden, som i aftes sejlede fra naboøen Ærø.Mandens tomme sejlbåd er fundet ved Langelands kyst. Han havde planlagt at sejle til sit hjemland, Tyskland.Eftersøgningen foregår i havet ud for Bagenkop på den del af Langeland, der ligger sydligst i Østersøen og ud for Ærø.