Millioner ramt af kæmpe el-afbrydelse i London og land

Fredag 9. august 2019 kl. 20:37Generatorer, der blev ramt af problemer, skabte for nogle timer siden en kæmpe el-afbrydelse i London og store dele af England iøvrigt. Millioner blev ramt i deres hjem eller som følge af, at al transport gik i stå. Det stoppede tog i stort antal, ligesom eksempelvis lufthavnen i Newcastle blev sat ud af spillet.Også sygehuset i Ipswich stod med et alvorligt problem, idet ikke alene elektriciteten forsvandt, men også dets egne nødgeneratorer nægtede at træde i funktion.Hvorvidt problemerne nu er løst - er et åbent spørgsmål.