Stort kompleks for ældre totalt udbrændt og ligger i ruiner

Fredag 9. august 2019 kl. 14:25Den midtengelske by Crewe har i aftes og henover natten oplevet et sandt mareridt omkring et stort kompleks for pensionerede ældre. En eksplosiv brand brød ud sidst på eftermiddagen og 150 måtte omgående evakueres. Den store ejendom er udbrændt og ligger i dag reelt i ruiner.Der er fundet alternative boliger til alle de nu hjemløse. Nogle få pådrog sig kvæstelser, men i småting afdelingen i forbindelse med evakueringen.Det nu udbrændte kompleks blev taget i brug i 2010. Der er ingen oplysninger om brandårsagen.