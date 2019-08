Mand dræbt i kollision med lastbil i nattens mørke

Fredag 9. august 2019 kl. 10:29En 46-årig mand blev midt i nat dræbt, da han i sin bil kolliderede frontalt med en lastbil på en lokal vej 5 km fra midtjyske Herning. Ulykken skete på en lige vejstrækning, hvorfor man undres over, at manden kørte over i den modsatte vejbane og ramte lastbilen. Måske var det træthed.Ved rattet i lastbilen sad en 34-årig mand, der slap fysisk uskadt fra den tragiske kollision, men var stærkt chokeret.