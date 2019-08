Mand dræbt og en anden mand i livfare - kolliderede med vejtræ

Torsdag 8. august 2019 kl. 22:57En bil med 2 mænd kolliderede sent i aften med et vejtræ på en lokal vej lige udenfor sydjyske Haderslev. Ulykken var så voldsomn, at den ene af mændene blev dræbt, mens den anden i livfare blev fløjet på sygehus. Der er ikke nogen ny melding om hans tilstand den sidste time.De 2 mænd er ikke nærmere identificeret, ligesom der endnu ikke foreligger nogen forklaring på den tragiske solo-ulykke.