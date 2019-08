Militært sprængstof brugt til eksplosion i København

Torsdag 8. august 2019 kl. 19:30Det har taget sin tid at finde ud af, hvad der egentlig skete for snart 2 døgn siden i København city, hvor en (eller flere) eksplosion totalt ramponerede facaden ved skattestyrelsen. Nu meldes der dog om, at der blev anvendt militært sprængstof, som man ikke sådan normalt kan få fat på.Politiet har øjensynligt ingen gerningmand (eller mænd) i kikkerten. Der har været flere eksplosioner i hovedstad området i år, og de er alle uopklaret.