Eksplosion ved svensk rådhus

Torsdag 8. august 2019 kl. 06:21Rådhuset og pladsen ved i den svenske øresundby Landskrona er sent i aftes blevet ramponeret af en bombe-eksplosion. Ingen er kommet noget til ved aktionen, og der er endnu ingen spor efter gerningmanden (mændene). Politiet har haft assistance af bombe-eksperter natten over.Bombe-folkene har været tilkaldt for tillige at tjekke, om der skulle være fare for yderligere eksplosioner.