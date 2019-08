3 anholdt for bedrageri for 800.000 kr. mod ældre

Onsdag 7. august 2019 kl. 23:54Over en periode på ½ år har 3 nu anholdte gennemført sindrigt bedrageri for 800.000 kr. mod ældre rundt i Danmark. De 3 er en 23-årig kvinde, en jævnaldrende mand og en 31-årig mand. I dag blev de anholdt på adresser i københavnske Valby og midtsjællandske Ringsted.De bedrageri-sigtede har i alle tilfælde udgivet sig for at være pårørende til ældre, de ringede op. Derved fik de franarret ofrene enten kontante beløb eller overførsler mellem bankkonti.Politiet fortsætter efterforskningen, idet der muligvis er flere implicerede i fupmageriet.