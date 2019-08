Social indignation og stemme ramt - Huset Zornig er erklæret konkurs

Onsdag 7. august 2019 kl. 22:39Det sidste tiår har den sociale debat og iderigdom fået input fra den nu 51-årige Lisbeth Zornig Andersen, der har grundlagt Huset Zornig og stået bag et væld af aktiviteter og initiativer. Været en fornem repræsentant for social indignation, hvis stemme imidlertid nu er ramt. Af en konkurs foranlediget af Skat. En gæld på lidt over 1 million kr., hun ikke kunne betale og ikke kunne få en aftale om at afdrage. Sådan lukker man munden på dem, der kan noget, vil noget og er oppe imod bureaukratiet. Men Lisbeth Zornig Andersen har kæmpet sig frem i livet. Fra ingenting over en universitet uddannelse som cand.polit. - og nu igen til ingenting. Blanket af økonomisk. Det tager lige lidt tid - så er hun på banen igen.Historien om Lisbeth Zornig Andersen og historien om hendes konkurs kan læses på www.husetzornig.dk - hvor der også findes mængder af anden inspiration.