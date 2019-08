Lejlighed delvist udbrændt - ejeren var ikke hjemme

Onsdag 7. august 2019 kl. 21:16Politiet er i færd med at finde ejeren af en lejlighed i en stor boligbebyggelse nær universitetet i østjyske Århus. Den er inden for de sidste par timer delvist udbrændt. Det første redning sikrede sig var, at ingen befandt sig i lejligheden. Årsagen til ildens opståen kendes endnu ikke.Til trods for meget røgudvikling, der fyldte lejligheden helt, og ild og vand er ingen andre lejligheder blevet berørt af branden.