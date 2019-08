Lastbil-bombe har dræbt mange og lagt bygninger i ruiner

Onsdag 7. august 2019 kl. 19:08Der er modstridende oplysninger om, hvad der er sket og hvor dramatisk og tragisk det er endt - et nyt bombe-angreb i den afghanske hovedstad Kabul. Oprørgruppen Taliban har meddelt at stå bag en lastbil-bombe, der har dræbt mange og kvæstet endnu flere og lagt adskillige bygninger i ruiner.Angrebet har fundet sted ved en politi- og militærforlægning. Officielt meldes om 14 dræbte og 190 kvæstede som følge af en bil-bombe, men Taliban oplyser, at mange flere er slået ihjel ved aktionen, der var anderledes voldsom end normalt.