Håndværker fra Maribo alvorligt kvæstet, men overlever styrt

Onsdag 7. august 2019 kl. 14:19En 26-årig mand overlever et styrt fra 8 meter direkte ned på et betonguld på en byggeplads i midtjyske Billund i går. Han blev alvorligt kvæstet fløjet til universitetsygehuset i Århus, hvorfra meldingen i dag er positiv. Den unge håndværker fra lollandske Maribo er udenfor livfare.Han faldt gennem et hul på det betondæk, hvor han arbejdede - og yderligere igennem et hul på næste dæk, og altså ned på betongulvet. På både hoved og overkrop pådrog han sig alvorlige kvæstelser.