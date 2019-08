Godnat og sov godt - psykologer advarer imod bogs gode råd

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 7. august 2019 kl. 11:24Hvordan vi skal behandle hinanden og ikke mindst børn har altid været et stridens emne. Der er skrevet tykt og tyndt herom, bl.a. har forlaget Gyldendal udgivet en bog med titlen "Godnat og sov godt" med gode råd omkring børn. Den vil hundredvis af psykologer nu have fjernet fra bogmarkedet.De har henvendt sig til Gyldendal og opfordret til, at man trækker bogen tilbage. Det agter forlaget ikke at gøre. Bogen er oprindelig spansk og udgivet i 1. udgave i 2000. Den sælges stadig - i år indtil videre 29 eksemplarer.