Småt er godt, kan også være et problem - 6.036 bor nu på Ærø

Tirsdag 6. august 2019 kl. 22:03Det er virkelig i småting afdelingen, man bevæger sig i lokalsamfundet Ærø. Hvor der nu bor 6.036 - og hvor hver en til- eller fraflytning tæller. Nok er småt godt, men det kan også være et problem. Især når fællesskabets opgaver skal løses. I juli voksede indbyggertallet på øen i det sydfynske øhav med 3.Små tal hele tiden. For 2019 til dato er der et minus mellem til- og fraflytning på 29.