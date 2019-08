Nobelpris-forfatter død

Tirsdag 6. august 2019 kl. 17:42Den amerikanske forfatter Toni Morrison er død 88 år. Hun modtog i 1993 Nobels litteraturpris. I det hele taget satte hun sig markante litterære spor med en livlang indsats som skribent og lærer. Hendes sidste bog "God Help the Child" udkom i 2015.Toni Morrison (det var hendes forfatternavn) kom til verden i Ohio med navnet Chloe Ardelia Wofford. Hun døde på sygehus i New York i aftes.