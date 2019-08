Smukfesten står for døren og den første politisag anmeldt

Tirsdag 6. august 2019 kl. 12:41Årets store begivenhed i midtjyske Skanderborg, den såkaldte "Smukfest" står for døren. Fra i morgen og weekenden med er der musik og glade dage på programmet. Men allerede inden det hele er startet, er den første politisag anmeldt. En 17-årig pige er blevet voldtaget.Smukfesten i Skanderborg startede i 1980 og er i dag Danmarks næststørste festival. Den afholdes i naturen (Dyrehaven), og det var der voldtægten af den unge kvinde angiveligt fandt sted. Politiet er igang med efterforskning.Programmet for festivalen kan studeres på www.smukfest.dk - hvor der også er mulighed for at følge med live.