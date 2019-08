Englands EU-farvel bliver 31. oktober - forlader kraftløst bureaukratisk EU

Mandag 5. august 2019 kl. 22:13Englænderne lader sig ikke dirigere af andre. Det var derfor et markant flertal af landets vælgere i juni 2016 stemte ja til et farvel til det bureaukratiske EU. Nu ville englænderne igen selv. At det er et kæmpe bureaukratisk EU uden kraft og gammeldags tænkende, er siden kommet åbent frem i lyset. Tænk sig at forhandle i årevis om at forlade klubben af lande... uden at nå til enighed. Denne uenighed eksisterer i dag mere end nogensinde før efter skiftet på premierminister posten (PM). Boris Johnson har markeret den nye regerings synspunkter klart: Der skal eventuelt findes en aftale mellem England og EU, ellers bliver det farvel 31. oktober uden en aftale.EU bureaukratiet har i dag påny vist sin uduelighed. Idet diplomater fra medlemlandene har afvist at forhandle en aftale med den nye engelske regering. Man holder fast i det gamle forhandling resultat - som det engelske parlament har afvist igen og igen, og som den nye regering omgående afviste som helt uacceptabelt.Det kan vist kun ende med et "brag" - altså et engelsk farvel uden nogen aftale med EU. Hvilket vel kan gøre mange ting ikke mindst i Europa mere frie. Frie som englænderne vil og opnår, men som også folket i de fleste andre lande ønsker.