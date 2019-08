Skibsværft ved at forlise

Mandag 5. august 2019 kl. 18:07Det er i alle brancher og verden rundt virksomheder kæmper for at overleve. Lige nu er det kendte nordirske skibsværft Harland & Wolff kommet med i rækken, idet værftet er ved at forlise økonomisk. Det er beliggende i Belfast og blandt en af de helt store arbejdpladser. Derfor er situationen en katastrofe.Harland & Wolff blev grundlagt i 1861 og er nok mest kendt for at have bygget dampskibet "Titanic", der på sin jomfrurejse til USA i foråret 1912 sejlede mod et isbjerg og forliste. Af de 2.200 passagerer druknede de 1.500 og skrev dramatisk verdenhistorie.Det nordirske skibsværft er i dag trådt i betalingstandsning. Om og hvordan det kan reddes fra en krank skæbne, kan kun tiden vise.