Mand i livfare - kørte i grøften med traktor og 13 tons korn

Søndag 4. august 2019 kl. 22:25En 49-årig mand er bragt til universitetsygehuset i fynske Odense, efter han sidst på eftermiddagen forlykkede med sin traktor og en vogn med 13 tons korn. Han kørte over flere grøfter, men endte tilsidst i en af dem. En solo-ulykke formentlig forårsaget af, at manden blev ramt af akut sygdom.Dertil kom at den hårdhændede køretur over grøfterne også påførte ham nogle kvæstelser. Ulykken skete i et landområde tæt ved Vesterhavet mellem sydvestjyske Skærbæk og Ribe.