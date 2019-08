Anholdte for økse-hjemmerøveri på Lolland har kæret fængsling

Søndag 4. august 2019 kl. 19:36Historien om et brutalt hjemmerøveri i sydlollandske Øster Ulslev for lidt over et par døgn siden er i dag fortsat i retten, hvor 2 anholdte er blevet varetægtfængslet 3 uger, men har kæret kendelsen. Derfor skal landsretten nu drages ind i sagen. De 2 anholdte er en 37-årig kvinde og en 44-årig mand.Offeret for hjemmerøveriet var en 42-årig mand, der blev truet med en økse til at udlevere penge. Politiet kan ikke udelukke, at der var flere implicerede i røveri-aktionen bl.a. i form af transport.