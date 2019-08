Ny fare på færde i mellemøstlig krudttønde - nyt skib kapret

Søndag 4. august 2019 kl. 13:08Det brutale iranske præstestyre har netop føjet ny fare på færde til den mellemøstlige krudttønde. Ved at kapre endnu en olietanker med en besætning på 7 og 700.000 liter olie i lasten. Hvilket er en ny bevidst provokation i den alvorlige situation mellem det arabiske land og England og USA.Der foreligger endnu ingen reaktion på den iranske aktion - men den kommer, og kan meget vel være endnu skarpere end for et par uger siden, og farligere for den i forvejen belastede sameksistens.