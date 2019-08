Forsvundet kajakroer fundet druknet ved Lollands kyst

Søndag 4. august 2019 kl. 10:19En 70-årig mand i kajak, som forsvandt i havet (smålandfarvandet) ved det nordøstlige Lollands kyst ud for Vigsnæs for 1 uge siden, er fundet druknet. En stor eftersøgning blev sidste weekend gennemført, men uden resultat. Den tomme kajak blev fundet, hvorimod manden var borte.Der er forsat ingen forklaring på ulykken. Herunder om manden blev syg under sin tur.