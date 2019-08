Husspektakel på Lolland endte i livfarligt knivstikkeri

Lørdag 3. august 2019 kl. 17:38En 40-årig mand har overnattet hos politiet, efter at han sent i aftes blev anholdt for livfarligt knivstikkeri begået mod en kvinde i landsbyen Fuglse på det sydlige Lolland. Han er i dag løsladt, men med en sigtelse for vold i bagagen. Årsagen til kniv-opgøret var ifølge aktuel info husspektakel (altså strid mellem de 2 personer).Der foreligger ingen oplysninger om kvindens tilstand, udover at hun ikke er i livfare.