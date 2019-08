Hundredvis af fly aflyst som følge af stor-strejke blandt 4.000 ansatte

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. august 2019 kl. 15:34Når alle dem, der skal sørge for service af flyene, strejker - ja, så kommer der ingen fly i luften. Hvilket Londons prominente Heathrow lufthavn lige nu må sande. Hundredvis af fly er aflyst i dag og frem til og med tirsdag, indtil videre. Fordi 4.000 ansatte lige fra ingeniører til brandmænd har nedlagt arbejdet. Konflikten drejer sig naturligvis om ansættelse- og lønvilkår. Hvad det sidste angår 30-40 kr. mere om dagen, hvilket jo bestemt er et anseeligt beløb for begge parter. Stemningen mellem ansatte og lufthavn er ikke god lige i dette øjeblik, hvor der helt traditionelt rasles med sablerne fra begge sider. Passagererne betaler i første omgang med at være udsat for bøvlet.Heathrow er Englands mest befærdede lufthavn og den lufthavn i hele Europa, som har flest passagerer.