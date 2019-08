Brandbekæmpelse fly styrtet ned - piloten blev dræbt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. august 2019 kl. 23:20Midt i kampen mod en omfattende naturbrand i det sydlige Frankrig nær middelhav-kystbyen Montpellier er et brandbekæmpelse fly styrtet ned og piloten dræbt i flammehavet. Styrtet skete imens flyet var ved at kaste vand over et brændende skovområde. Årsagen til ulykken er endnu ikke klarlagt.Naturbranden har indtil videre bredt sig til op mod 150 hektar, og der er indsat over 500 brandfolk i bekæmpelsen.