Metalspån i pølser

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. august 2019 kl. 22:45Man er igang med at fjerne First Price Partypølser i stribevis af supermarkeder - Løvbjerg, Meny, Min Købmand, Letkøb, Spar og andre butikker ikke tilsluttet en kæde i hele landet. De får alle leveret varer fra Dagrofa, og i en pakke pølser med 500 g og holdbarhed til 21. august er der fundet metalspån.Der er risiko for, at der kan være metalspån i andre pakker. Derfor kasserer man pølserne.