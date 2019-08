Stenalderagtigt hjemmerøveri på det sydlige Lolland

Fredag 2. august 2019 kl. 11:06Det var voldens sprog, der blev anvendt i morgenstunden i forbindelse med et stenalderagtigt hjemmerøveri i Øster Ulslev på det sydlige Lolland. En 42-årig mand blev med en økse truet til at udlevere et kontant beløb til 2 yderst uelskværdige yngre mænd.De barbariske hjemmerøvere kom angiveligt kørende til offerets bopæl. Hvorfra de formentlig er stukket af på samme måde, men der er ikke rigtig nogen spor.