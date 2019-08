Alting har sin tid - Woodstock 50 år festival er aflyst

Torsdag 1. august 2019 kl. 23:30Det var et oprør, det var en anden livstil, det var ånd og det var en sensation, da musikfestivalen Woodstock i 1969 udspillede sig på markerne i nærheden af storbyen. Alle rekorder blev sat med 450.000 deltagere over de 3 august dage. Om nogle få uger ville man afholde Woodstock 50 år festival, men den er aflyst.Trods en energisk indsats for at sammentømre festivalen 16.-18. august, er tingene i stedet faldet fra hinanden - og nu har man så helt opgivet, og aflyst. Alting har sin tid!Ånden lever imidlertid videre, skriver man på www.woodstock.com - festivalens website.