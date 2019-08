Oprørere i voldsomme angreb slår over 40 ihjel i Aden

Torsdag 1. august 2019 kl. 19:58Det har været en ualmindelig blodig dag i havnebyen og hovedstaden Aden i Yemen. Over 40 meldes indtil videre dræbt i et par voldsomme angreb udført af oprørere. Først var det en selvmord-bombe ved en politistation. Aktionen slog 10 ihjel, og senere på dagen kunne mindst 32 dræbte lægges til.De seneste blev dræbt i forbindelse med en militær parade, som blev ramt af et luftangreb. Missiler afsendt af Houthi oprørere. Om de også stod bag selvmord-bombe angrebet er uklart.