Mand tog-dræbt på københavnsk station - igen et selvmord

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. august 2019 kl. 14:07Så har der igen været en af de alt for mange ulykkelige begivenheder, hvor folk er presset ud i en situation - og selvmord er deres sidste løsning. På den københavnske Valby station blev en mand først på eftermiddagen dræbt af et tog. Altså endnu en i den lange række.Tog-trafikken er så småt ved at køre igen, men DSB varsler forsinkelser de næste eftermiddag timer.