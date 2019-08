Militærfly styrtede ned i nationalpark - 7 kvæstet

Torsdag 1. august 2019 kl. 09:24Et militærfly har skabt stor ravage i nationalparken Death Valley i Californien, hvor det i går styrtede ned og kvæstede 7 af parkens gæster. Hvor piloten befinder sig er endnu uvist. Stedet er kendt for militærflys øvelser og et eftertragtet sted for mange, der søger både natur og spænding.Allerede ved militærflyets start var der varsel om, at noget ville gå galt. Idet nemlig flyets motorer udsendte en sort røgsky.