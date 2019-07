Fodgænger kørt over af 2 biler og dræbt i uafklaret ulykke

Onsdag 31. juli 2019 kl. 23:42Politiet har endnu ikke klarhed over, hvad der passerede i et ringvejkryds i den jyske hovedstad Århus sent i aften. Hvor en fodgænger blev kørt over af mindst 2 biler og dræbt. Der var tale om en ældre mand, der endnu ikke er nærmere identificeret. Heller ikke om bilisterne foreligger oplysninger.Manden blev fastklemt under en bil, frigjort og hastigt bragt til sygehus, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at kalde ham tilbage til livet.