Den amerikanske præsident kommer til Danmark

Onsdag 31. juli 2019 kl. 22:27Præsident Donald Trump kommer på officielt besøg i Danmark 2.-3. september. Det er efterhånden tradition, at en amerikansk præsident aflægger visit og dermed manifesterer det hundredårige kulturelle og handelsmæssige samarbejde. Trump er inviteret af dronning Margrethe.Programmet for de 2 dages visit er ved at blive færdigpudset.