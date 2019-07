Bilgigant i sparebukserne - Ford skrotter den mindste bil

Onsdag 31. juli 2019 kl. 20:11Der sker hele tiden tilpasninger i bilbranchen, og de kommende år bliver det meget mere intensivt. I takt med el-bilernes fremmarch falder mange arbejdpladser væk. Allerede nu er man imidlertid igang med at lue ud i paletten af biler. Ford har netop besluttet, at den mindste bil (Ka+) forsvinder helt. Hvilket også flere store bilmodeller gør.Det er skuffende salgtal, der er årsagen til de aktuelle ændringer, men under overfladen lurer ikke mindst nødvendigheden af at spare.