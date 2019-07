Kaffe-kædes ejer begik selvmord der, hvor det hele startede

Onsdag 31. juli 2019 kl. 07:52En indisk forretningmand er fundet død i havnebyen Mangalore, efter at han de seneste par døgn havde været forsvundet. Et selvmord der giver genlyd i hele landet, hvor han i netop denne by åbnede den første af 1.700 kaffe-butikker for næsten 25 år siden. Men det blev for stort - gælden også.Dette faktum og den tragiske udgang på V.G. Siddharthas (59 år) liv havde han selv forinden sin død beskrevet i et afskedbrev.