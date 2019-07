Kostskole udskifter rektor

Tirsdag 30. juli 2019 kl. 23:42Herluftsholm skole og gods i Næstved udskifter skolens rektor gennem de seneste 3 år Flemming Zachariasen (49 år). Han fratræder med denne måneds udgang. Processen med at finde en ny leder af skolen med over 600 elever heraf 230 i kostskolen er allerede sat iværk.Parterne kaster ikke med smuds i forbindelse med aftalen om at skilles, men et eller andet sted må der jo være noget malurt i bægeret.