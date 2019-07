Plejehjem drama! 90-årig mand anholdt for mord på kvinde

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. juli 2019 kl. 21:46En 85-årig kvindes mistænkelige død på et plejehjem i sydjyske Vojens i aftes har siden udviklet sig til et drama. Hvori en 90-årig mand spiller en hovedrolle. Han blev nemlig anholdt i aftes og sigtet for at have myrdet kvinden. I dag er han løsladt efter grundlovforhør, hvor det ikke var muligt at afhøre ham. Han er både konfus og dement.Politiet opretholder sigtelsen mod den gamle mand trods rettens løsladelse af ham. Man mener, at han har kvalt kvinden.