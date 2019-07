15-årig dreng myrdede sin mor med knivstik og erkender ugerningen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. juli 2019 kl. 20:15En mordsag der i aftes var under udvikling i midtsjællandske Ringsted viste sig at være en dramatisk familietragedie. En 15-årig dreng myrdede sin 38-årige mor med knivstik, og i dag har han erkendt ugerningen ved grundlovforhør i retten i Roskilde. Hvorefter han blev varetægtfængslet på en psykiatrisk afdeling for unge. Drengen er i forvejen psykisk belastet. I grundlovforhøret kunne han ikke gøre rede for, hvorfor han var så vred på sin mor, at han hentede en køkkenkniv og slog hende ihjel. Med 7 bevidste stik. Det var hans hensigt at myrde hende, forklarede han i retten, men kunne ikke forklare hvorfor. Dele af det frygtelige drama blev overværet af andre beboere, som imidlertid kom for sent til at skride ind.Drengens dødelige overfald på moren begyndte i hendes soveværelse og sluttede udenfor på en svalegang, hvortil hun flygtede, men der sank om.