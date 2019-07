Mand livfarligt kvæstet af skud fra politi - også en politibetjent skudt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. juli 2019 kl. 18:49Der har rigtig været western på Tåsinge sydøst for Fyn i eftermiddag. En omfattende politiaktion er endt i skyderi, hvorved en mand er blevet alvorligt kvæstet, mens en politibetjent blev skudt i en arm. Oplysningerne om dramaet er endnu usikre og forvirrende, men alvorligt har det været. Politiaktionen startede, da en mand truede med våben og også skød mod en person. Den endnu ikke identificerede mand forskansede sig derefter i et hus, og situationen udviklede sig faretruende. Beboere på omkringliggende ejendomme blev eksempelvis evakueret under betydelig forvirring. Dramaet er nu nået til et foreløbigt slutpunkt, men altså med en livfarligt kvæstet mand og en såret politibejtent på sygehus i Odense.Aktuel info fra øen mellem Fyn og Langeland beretter om, at manden skød ud fra vinduerne i huset. Det førte til intensiv skudveksling mellem manden og politiet, som altså ramte ham alvorligt sidst på eftermiddagen. Igen en meget uheldig konfrontation mellem en borger og bevæbnet politi.