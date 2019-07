Militærfly styrtet ned i boliger - mindst 17 blev dræbt

Tirsdag 30. juli 2019 kl. 09:52Ikke kun krigeriske handlinger er årsag til død og fordærv i Pakistan. Også landets eget militær har i dag "sørget" for at føje mindst 17 dræbte og næsten lige så mange kvæstede til listen over forulempede. Idet et militærfly er styrtet ned i boliger nær hovedstaden Islamabad.Besætningen på 5 og 12 civile i de ramte boliger meldes indtil videre dræbt. Husene blev pulveriseret og sat i brand ved ulykken. Det styrtede militærfly havde tekniske problemer forinden braget.