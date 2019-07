Massakre i fængsel - mindst 52 dræbt i brutalt fangeopgør

Mandag 29. juli 2019 kl. 23:34Et uhyggeligt opgør mellem rivaliserende grupper i et brasiliensk fængsel har i dag ført til en massakre. Mindst 52 er dræbt i det mange timer lange opgør, hvor der også blev sat ild til fængslet og taget flere politifolk som gidsler. At det gik så galt, skyldtes at opgøret var helt uforudset.Medvirkende til katastrofen var også, at fængslet var overfyldt. Der befandt sig 309 fanger indenfor murene. Fængslet er bygget til 200.