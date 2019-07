Mand druknet under svømmetur sammen med sin kone

Mandag 29. juli 2019 kl. 21:16En 81-årig mand druknede til aften under en svømmetur sammen med sin kone i havet ved Djurslands nordkyst ud for Bønnerup Strand. Pludselig forsvandt manden under deres tur i vandet, og hun råbte straks efter hjælp. Den kom omgående fra andre gæster på stranden. De fik manden bjærget i land.Til trods for at de også straks iværksatte livreddende førstehjælp og fortsatte hermed til redningfolk nåede frem, blev manden erklæret død på stranden.