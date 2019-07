Ældre mand formentlig druknet - fundet livløs i Køge havn

Mandag 29. juli 2019 kl. 15:52Det anses nærmest for givet, at en ikke nærmere identificeret mand, der blev fundet livløs i Køge havn, er druknet. Manden er ganske vist bragt til det lokale sygehus, men bemærkningerne om hans tilstand er yderst negative. Man ved endnu ikke, hvem manden er.Foreløbigt har politiet konstateret, at der er tale om en ældre mand. Hvordan han er endt i vandet er uvist.