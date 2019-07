Kvinde i livfare - blev kørt ned af ung mand på el-cykel

Mandag 29. juli 2019 kl. 14:17En 74-årig kvinde befinder sig i livfare mellem hænderne på sygehuslæger, efter at hun sent i aftes blev alvorligt kvæstet under spadseretur i nordsjællandske Allerød. Hun blev kørt ned af en 19-årig mand på el-cykel. Hvorfor det kom til kollision mellem de 2 på cykelstien er endnu uvist.Ulykken skete på en dobbeltrettet cykelsti i forløb gennem et parcelhusområde tæt ved byens idræthaller.